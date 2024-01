Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam mais de 7kg de entorpecentes no Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. Foi apreendido também um caderno com anotações referentes ao tráfico e R$ 466,00. O fato aconteceu nessa segunda-feira, 08.

Em meio ao patrulhamento de rotina, militares da Radiopatrulha receberam a informação de que havia um homem realizando tráfico de entorpecentes na região conhecida como Pantanal.

Com a intensificação do policiamento no local, os policiais viram o suspeito e deram ordem de parada.

Durante a tentativa de fuga, o homem arremessou uma sacola, juntamente com um celular, em cima do telhado de uma casa.

Apesar disso, a equipe policial agiu rápido e deteve o suspeito. Na bolsa descartada por ele anteriormente, os agentes encontraram um tablete de maconha.

Já na residência onde o denunciado tentou entrar, os policiais descobriram que havia uma caixa contendo mais dez tabletes de maconha e 700 gramas de cocaína. No total, foram apreendidos pouco mais de 7kg de entorpecentes, um caderno com anotações referentes ao tráfico e R$ 466,00.

Após o flagrante, o homem foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

