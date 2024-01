Uma ação realizada com a participação de militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães) resultou na apreensão de quase meio quilo de maconha, nessa terça-feira, 9. A droga estava escondida no terreno de uma fábrica abandonada em Aracaju.

Após uma denúncia de que estava ocorrendo tráfico ilícito de drogas no terreno da antiga fábrica Santista Têxtil, policiais do Batalhão de Choque solicitaram o apoio da equipe do Canil.

Com a utilização dos cães K9 Dodge e Killer, os policiais iniciaram a varredura da área. Durante o procedimento, a dupla de farejadores indicou a presença de entorpecentes escondidos entre blocos de concretos.

A droga, dividida em dois pedaços de maconha prensada e pesando aproximadamente 400g, estava dentro de uma bolsa plástica. Além dos entorpecentes, foram encontrados uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Fonte: Ascom PM/SE