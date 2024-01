Equipes do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), do Batalhão de Choque (BPChoque) e do 8º Batalhão da Polícia Militar (8° BPM) realizaram uma ação conjunta que resultou na apreensão de um revólver calibre 32 e 1kg de maconha no Bairro Japãozinho, Zona Norte da capital. A ocorrência foi registrada por volta das 22h da sexta-feira, 5.

A ação policial teve início no momento em que a equipe do Batalhão de Choque patrulhava pelo bairro e foi surpreendida com disparos de arma de fogo na direção da viatura. O suspeito de efetuar os disparos tentou se esconder em uma área de mata.

Logo em seguida, os militares fizeram buscas pelo suspeito, com o apoio das equipes da Radiopatrulha e do 8º Batalhão.

O suspeito acabou sendo encontrado no telhado de um imóvel. Ele resistiu à ordem de prisão e tentou fugir novamente, atirando mais uma vez contra os policiais. Em confronto, o suspeito foi atingindo. Além da arma de fogo, os policiais encontraram com ele uma bolsa contendo um tablete de maconha prensada.

O suspeito ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde não resistiu aos ferimentos e foi ao óbito.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte: Ascom PM/SE