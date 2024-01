Na tarde da última quarta-feira, 24, policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem por suspeita de agressão contra mulher no Conjunto Orlando Dantas, Zona Sul de capital. O dono do estabelecimento tentou agredir a funcionária no ambiente de trabalho.

Segundo as informações policiais, os militares receberam a denúncia de que uma mulher tinha sido agredida pelo chefe, no ambiente de trabalho. No local, a vítima relatou que estava trabalhando, quando um ex-funcionário telefonou para ela e pediu que transmitisse uma mensagem ao proprietário.

No momento em que ela passou a informação, o homem ficou nervoso e tentou pegar o aparelho celular das mãos dela. A vítima conseguiu sair do local e pediu ajuda aos vizinhos que acionaram a polícia.

Após os relatos, os militares encaminharam os envolvidos ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para adoção das providências cabíveis.

