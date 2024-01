Na manhã deste domingo, 28, policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu na Zona de Expansão de Aracaju.

A equipe do BPTur recebeu a informação de que um homem havia realizado disparos de arma de fogo contra um desafeto, na praça principal do Bairro Areia Branca, e foi averiguar a denúncia.

Logo que visualizou a viatura, o suspeito jogou a arma dentro de um matagal e tentou fugir. Os policiais agiram rápido e interceptaram o denunciado.

Após buscas no terreno, os agentes localizaram um revólver calibre .32, com três munições. A numeração do armamento estava raspada.

O homem foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE