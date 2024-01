Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam mais de 4kg de entorpecentes no município de São Cristóvão. A ação aconteceu no último sábado, 27.

Os policiais realizavam rondas de rotina no Bairro Rosa Maria, quando identificaram um homem segurando um bornal. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o suspeitou largou a bolsa no chão e entrou em uma residência.

Dentro da sacola descartada, os militares descobriram que havia 4,07kg de maconha e 64g de substância semelhante a skank. Diante do flagrante, os policiais tentaram prender o suspeito, mas ele fugiu pelo quintal do imóvel.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM/SE