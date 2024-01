Nesse domingo, 7, uma ação conjunta entre a Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e a Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. Uma espingarda calibre .12, munições e um revólver calibre .38 foram apreendidos.

Durante ações de policiamento ostensivo e preventivo no município, equipes da CIOE e da Força Tática do 5º BPM receberam informações do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de que homens armados estavam em uma festa no Loteamento Guajará.

Em posse das informações, os militares foram ao local e perceberam quando vários homens em atitude suspeita fugiram ao notar a presença policial.

Um suspeito foi alcançado e abordado, momento em que a equipe apreendeu um revólver calibre .38. Ainda na ação, uma espingarda calibre .12, uma pequena embalagem de maconha, uma balança de precisão e 16 munições foram apreendidas.

O suspeito e os materiais foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE