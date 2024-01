Um homem foi preso em flagrante pela Delegacia Regional de Estância por divulgar cenas de sexo, ameaçar e injuriar a sua ex-companheira. O crime foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento que a vítima mantinha com o autor do fato. A ação policial, que contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), ocorreu na última sexta-feira, 12.

Segundo o delegado José Janiel, o suspeito não aceitou o fim do relacionamento e enviou mensagens de áudio pelo WhatsApp dizendo que iria matar a vítima e depois se suicidar.

“A vítima relatou que o suspeito também ofendeu a sua dignidade com xingamentos e compartilhou fotos e vídeos íntimos dela. O caso começou na quinta-feira, 11, e se estendeu até sexta-feira, 12, quando o suspeito procurou a vítima na academia e nas proximidades de sua residência”, detalhou o delegado.

A polícia foi acionada pela vítima, que apresentou os áudios com as ameaças. “Com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (Dipol) e da população, os policiais localizaram e prenderam o suspeito, que foi conduzido à Delegacia Regional de Estância, onde confessou a prática dos delitos”, complementou José Janiel.

O suspeito foi autuado pelos crimes de divulgação de cena de sexo, ameaça e injúria, e encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça. “A polícia também apreendeu o celular do suspeito, onde possivelmente está armazenado o conteúdo íntimo”, concluiu o delegado.