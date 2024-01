Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam cerca de 7kg de substância semelhante à maconha. O fato aconteceu no povoado São José, em Nossa Senhora do Socorro, nessa segunda-feira, 15.

Após receber informações de que havia dois homens comercializando drogas na Travessa Canal 2, a equipe do BPRp iniciou diligências a fim de flagrar os suspeitos.

Assim que os homens suspeitos perceberam a presença dos policiais, fugiram e jogaram fora um balde contendo sete barras de substância com características semelhantes à maconha (aproximadamente 1kg por embalagem).

Apesar da tentativa, não foi possível alcançar os suspeitos. As buscas pelos suspeitos seguem em andamento.

Desse jeito, o material foi apresentado à Central de Flagrantes para que as medidas cabíveis fossem adotadas.

Fonte: Ascom PM/SE