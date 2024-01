Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam uma mulher foragida da Justiça no Bairro Santa Maria, na Zona Sul da capital. A ação policial aconteceu no último sábado, 13.

Segundo informações policias, a equipe realizava rondas no bairro e recebeu informação de que uma mulher foragida da Justiça estava escondida na casa de uma tia. Assim que chegaram ao endereço da denúncia, mantiveram contato com a proprietária e ela confirmou que a sobrinha estava na casa.

Foi realizado consulta ao sistema de busca e foi confirmado um mandado de prisão em aberto.

A mulher foi presa e encaminhada à Central de Flagrante para adoção das medidas legais necessárias.

Fonte: Ascom PM/SE