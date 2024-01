Um homem foi preso em flagrante por militares do 1° Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) após o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) identificar dano e furto a uma loja de motocicletas na avenida Tancredo Neves, no bairro Jabotiana. O caso ocorreu no último dia 5 de janeiro, e as imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 11.

De acordo com as informações policiais, após o acionamento feito pelo Ciosp, os militares foram ao local e encontraram os vidros da loja quebrados. Dentro da loja, o suspeito foi encontrado.

Também nas imediações da loja, havia uma motocicleta que foi levada do estabelecimento comercial.

Diante do fato, os militares conduziram o suspeito à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.