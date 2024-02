Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na apreensão em flagrante de um adolescente após o cometimento do ato infracional de estupro de vulnerável. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 22.

De acordo com as informações policiais, a Delegacia de Poço Verde foi comunicada de que havia uma criança vítima de estupro no hospital municipal. As equipes das polícias Civil e Militar foram ao local.

No que pese o fato ter acontecido em povoado vizinho à cidade de Poço Verde e pertencer à circunscrição da Cidade de Fátima (BA), visando cuidado com a vítima, foi mantido contato com a Polícia Civil da Bahia.

Assim, foi realizada as oitivas dos envolvidos, expedição de requisição de exames periciais, e apreensão do adolescente infrator pela Delegacia de Poço Verde. O caso foi devidamente encaminhado à autoridade policial baiana.

O adolescente apreendido se encontra à disposição da Justiça da Bahia. A vítima foi devidamente atendida e amparada pelos servidores da cidade de Poço Verde, passando pela rede de apoio.