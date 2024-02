Na tarde desta terça-feira, 13, uma ação conjunta de policiais Civis da Delegacia Plantonista de Estância e Militares do 6º Batalhão, prendeu em flagrante pelo crime de homicídio qualificado Jalison Odair dos Santos, 30 anos.

De acordo com os investigadores, a vítima Alisson Santos Silva estava num bar, quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo, falecendo ainda no local. O crime teria motivado por uma briga ocorrida no último domingo, 11, num evento carnavalesco organizado por Alisson, na localidade Camaçari, em Estância, onde, de acordo com as informações, iniciou-se uma discussão, tendo Jalison Odair sido agredido por Alisson e outros quatro amigos.

A partir de então, Jalison jurou vingança e passou a “caçar” os envolvidos na briga. Iniciadas as diligências imediatamente após o fato, os policiais localizaram Jalison numa rodovia que liga os municípios de Estância e Boquim, sendo ali dada voz de prisão.

O investigado, ciente de seus direitos constitucionais, afirmou aos policiais que “matou um e mataria os outros”, referindo aos demais foliões que o agrediram no último domingo. O flagranteado foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Estância, onde foi autuado pelo crime de homicídio.

A Polícia Civil orienta que informações sobre delitos e suspeitos podem ser sigilosamente repassadas através da ferramenta disque denúncia, com o número 181.