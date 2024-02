Um homem de 69 anos foi detido em cumprimento a mandado de prisão por estupro de vulnerável na última quinta-feira, 22. A decisão judicial é de 2006, e ele foi preso no momento em que estava em um restaurante na região da Zona Sul de Aracaju. A ação policial foi desencadeada pela Delegacia de Turismo (Detur), unidade policial responsável pela área onde está situado o estabelecimento comercial em que o investigado foi encontrado.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, a Detur recebeu uma denúncia anônima informando que um homem com mandado de prisão em aberto estava almoçando em um restaurante com a família. “Esse senhor seria foragido da Justiça por estupro de vulnerável. Entramos em nossas bases de dados e confirmamos que havia de fato um mandado de prisão contra o homem denunciado”, explicou.

No local informado, a equipe confirmou que o homem denunciado era realmente o foragido da Justiça. “Nesse momento, foi dada a voz de prisão, e o foragido foi conduzido até a delegacia. Confirmamos que se tratava da mesma pessoa, sendo efetivada a prisão e sendo o investigado conduzido para custódia na 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM)”, acrescentou Luciana Pereira.

Após o cumprimento do mandado de prisão, a linha de investigação é de que o foragido somente foi encontrado nessa quinta-feira, 22, porque possivelmente ele estaria em outro estado, conforme acrescentou Luciana Pereira. “Possivelmente ele estava em outro estado, sendo que retornou a Sergipe a fim de se encontrar com outras pessoas próximas a ele. Ao chegar aqui, ele foi denunciado”, informou a delegada.

Crime

Conforme as investigações que não são conduzidas pela Detur, em 2006, o homem teria cometido o estupro de vulnerável. “Sendo que o crime teria sido praticado contra a enteada dele que, na época do fato, tinha dois anos de idade”, detalhou a delegada responsável pela ação de cumprimento do mandado de prisão realizada pela Delegacia de Turismo, que fica na área do local onde o investigado foi preso.