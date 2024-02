Nesta terça-feira, 27, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Povoado Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, Grande Aracaju. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas.

Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificar uma denúncia de tráfico de drogas em via pública. Já no local, viram quando um homem fugiu para uma casa, deixando cair uma embalagem com 172 embalagens de maconha.

Ainda na ocorrência, um revólver calibre .32, com três munições, e R$ 170,00 foram apreendidos na residência, onde o homem foi preso.

O suspeito e os materiais foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE