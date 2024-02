Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam dois homens por tráfico de drogas no bairro Jardim Centenário, em Aracaju. Durante consulta de dados, foi constatado que um deles possuía mandado de prisão em aberto. Na noite da última quarta-feira, 7.

Os militares faziam rondas de rotina pela região quando foram acionados por populares que denunciaram a prática de compra e venda de drogas nas proximidades. Os suspeitos estaria utilizando um carro para a venda das drogas.

Com base nas informações, os policiais saíram à procura dos suspeitos e se depararam com o automóvel, com as mesmas características da denúncia, parado, na avenida Matadouro. Foi dada a voz de parada para a realização das buscas pessoal e veicular.

Com os suspeitos, os policiais encontraram cocaína, e no veículo foi localizada mais substância da mesma espécie.

A consulta de dados apontou ainda que um dos suspeitos estava na condição de foragido da justiça, já que existia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Diante dos flagrantes, os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE