Na manhã desta terça-feira, 6, a Delegacia Regional de Itabaiana elucidou um roubo praticado contra uma loja de celulares na Rua Professor Lima Júnior, no município itabaianense. O suspeito está foragido.

Segundo informações policiais, logo após a prática do crime, foram feitas diversas diligências, a fim de identificar a autoria do delito, sendo confirmado que o suspeito é Wesley Passos Santos.

Conforme o delegado Matheus Cardillo, que está à frente do caso, os produtos subtraídos foram recuperados. “A equipe se dirigiu à residência do investigado e, no local, foram recuperados todos os celulares, apreendida uma motocicleta adulterada, bem como os trajes utilizados pelo assaltante no momento do crime”, informou.

O investigado encontra-se foragido, mas a expectativa é de que ele se apresente voluntariamente na unidade policial, para adoção das providências cabíveis, segundo informações de familiares.

De acordo com levantamentos, o homem também é investigado na prática de outro assalto em uma mercearia localizada no bairro Santa Mônica, em Itabaiana.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre outros crimes patrimoniais sejam repassadas, por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante será preservado.