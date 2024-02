Uma ação policial deflagrada pela Delegacia de Turismo (Detur) resultou na prisão em flagrante de um homem por furto de compressor de ar-condicionado de veículos na região da Zona Sul de Aracaju. No momento da prisão, o suspeito estava com um equipamento furtado de um veículo. Ele é ex-presidiário e já havia sido preso pelo mesmo crime. A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 2, e foi divulgada nesta segunda-feira, 5.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, no início da semana passada, a Detur registrou um boletim de ocorrência informando o furto do compressor do ar-condicionado de um veículo. “A vítima relatou que estacionou o carro em um determinado local de nossa área e quando retornou percebeu que o ar-condicionado não estava funcionando. Ao procurar uma oficina, descobriu o furto do equipamento”, contextualizou.

Com base nessas informações, a equipe de investigação da Detur foi ao local do fato e procurou imagens de câmeras de segurança. “Momento em que conseguiu localizar a placa do veículo, onde estava o suspeito do furto do compressor. Outras formas de investigação foram realizadas, e percebemos que há muitos boletins de ocorrência narrando a mesma forma de atuação”, relatou a delegada.

A partir da intensificação das investigações, a equipe conseguiu prender em flagrante um dos suspeitos do furto. “Com ele, foi apreendido um compressor, e ele confessou que praticou outros crimes. Inclusive, ele é egresso do sistema prisional, pois já havia sido preso no interior do estado em posse de diversos compressores. Então, ele foi novamente preso”, informou Luciana Pereira.

No momento da prisão em flagrante, também foi solicitada a conversão da prisão em preventiva. “E outras investigações estão sendo realizadas em relação a possíveis comparsas do suspeito, bem como dos receptadores dos compressores, pois quando esses equipamentos são furtados já há alguém que fará a compra”, relembrou a delegada responsável pela investigação na Detur.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à prisão de outros eventuais envolvidos com o furto ou receptação de compressores de ar-condicionado de veículos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. As informações podem evitar novos crimes e novas vítimas. O sigilo do denunciante é garantido.