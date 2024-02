O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um suspeito de homicídio cometido em via pública em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 21.

O crime ocorreu no dia 22 de novembro do ano passado, na Rua 26 do Conjunto Fernando Collor, em Socorro. Na data do fato, a vítima transitava em via pública quando foi surpreendida pelo suspeito que, em posse de um revólver, efetuou diversos disparos.

A vítima, atingida por dois disparos, caiu inconsciente. Logo em seguida, foi socorrida por familiares, que a encaminharam para o Huse, onde recebeu atendimento médico, mas acabou falecendo.

Após o caso, o DHPP instaurou diligências policiais e identificou o suspeito. Com a identidade do investigado, foi representada a prisão junto à Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro, que logo decretou a prisão do suspeito.

Com a prisão, o investigado permanecerá preso em estabelecimento prisional e estará à disposição do Poder Judiciário.