Nesta quarta-feira (21), militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) apreenderam drogas na Estrada do Aloque. Os suspeitos fugiram e abandonaram o entorpecente.

De acordo com as informações, a equipe realizava patrulhamento na região, quando deparou-se com três homens em atitude suspeita.

Ainda segundo as informações, eles entraram em um matagal assim que viram a viatura policial. Houve um acompanhamento, a fim de localizar os suspeitos, mas sem êxito.

Na fuga, os homens deixaram para trás uma sacola plástica contendo um tablete de maconha e frações da mesma droga. Os materiais foram apreendidos, e a ocorrência encaminhada à 9ª Delegacia Metropolitana para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE