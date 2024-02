Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem suspeito de agressões contra a própria esposa e a enteada no município de Nossa Senhora do Socorro. O fato foi registrado nessa segunda-feira, 19.

Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a uma denúncia de violência doméstica no Loteamento Santa Cecília.

No local do fato, uma mulher relatou que tinha sido agredida fisicamente pelo companheiro. Ainda de acordo com a vítima, o homem também agrediu fisicamente a enteada.

Diante das informações, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE