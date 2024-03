Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio dos policiais civis do Núcleo de Inteligência da Delegacia de Homicídios de Juazeiro, Bahia, deram cumprimento ao mandado de prisão temporária contra um homem de 20 anos, investigado por homicídio ocorrido no dia 29 de janeiro deste ano, em Juazeiro, na Bahia. A prisão ocorreu no bairro Farolândia, em Aracaju, nessa quinta-feira, 29.

Segundo as investigações, o suspeito teria tentado assassinar um desafeto com disparos de arma de fogo no circuito de carnaval da cidade baiana em 29 de janeiro deste ano. Na data, acontecia um evento de carnaval antecipado no município baiano. No entanto, outras duas pessoas que não eram alvo da ação criminosa foram atingidas pelos disparos e faleceram. O alvo dos disparos foi socorrido e sobreviveu, sendo posteriormente preso enquanto estava internado devido a um mandado de prisão em aberto contra ele.

O preso foi conduzido ao Cope e aguardará audiência de custódia. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário da Bahia para o recambiamento.