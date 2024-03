Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), realizaram operação para cumprir mandado de prisão preventiva contra um homem de 37 anos. Ele estava sendo investigado pelo crime de extorsão mediante sequestro. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 7, em Itaporanga d’Ajuda.

De acordo com as investigações policiais, o investigado se passava por policial junto a outros comparsas, sequestrando e extorquindo pessoas que o grupo previamente levantava informações.

Os crimes praticados pelo grupo ocorreram em Aracaju e São Cristóvão. O investigado agia com bastante violência ingressando nas residências e estabelecimentos comerciais das vítimas.

Ainda segundo a apuração policial, o investigado é oriundo do Estado de São Paulo e se deslocou para o Nordeste para iniciar novas investidas criminosas.

No momento da abordagem policial, o investigado reagiu utilizando uma arma de fogo, momento em que houve o confronto com as equipes, sendo atingido. Após o socorro ao Hospital de Urgências de Sergipe, o investigado foi a óbito. No carro utilizado por ele, havia ainda falsos distintivos policiais, além de algemas.

O Cope está em contato com a Polícia Civil de outros estados para identificar outras ações perpetradas pelo grupo. As investigações continuam com o escopo de localizar mais integrantes da organização criminosa.

A Polícia Civil reitera a importância da contribuição da população por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.