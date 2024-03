Nesta segunda-feira, 18, no bairro Japãozinho, em Aracaju, equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriram um mandado de prisão temporária contra um homem de 29 anos, investigado pelo homicídio ocorrido em Ribeirão Preto/SP, no ano de 2015. A ação aconteceu após troca de informações com policiais civis da Delegacia Seccional de Botucatu, também no município paulista.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de São Paulo, o investigado havia emprestado dinheiro à vítima do crime, e posteriormente teria ocorrido uma discussão sobre essa pendência entre eles. No momento do delito, a vítima portava uma arma de fogo e o homem detido em Aracaju conseguiu tomar o armamento e efetuar um disparo contra ela.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi conduzido ao Cope e passará por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário paulista para recambiamento.