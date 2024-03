Nesse domingo (17), militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem por violência doméstica no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Ele é suspeito de agredir a própria mãe.

Segundo informações, os militares foram acionados pelo Ciosp para atender a ocorrência relacionada à agressão entre mãe e filho. Assim que chegaram ao local, familiares informaram que a vítima foi agredida verbalmente, e que as agressões são rotineiras.

Os policiais prenderam o suspeito na residência, e as partes foram encaminhadas ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

Fonte: Ascom PM/SE