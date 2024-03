Como resultado do uso da tecnologia de reconhecimento facial nos shows alusivos à celebração do aniversário de Aracaju, sete mandados de prisão foram cumpridos em ações conjuntas entre a SSP, Sejuc e a Guarda Municipal. Os suspeitos foram flagrados já no acesso à área de shows. Com a validação da identidade dos investigados, as informações foram repassadas às equipes que fizeram as prisões.

De acordo com a coordenadora das delegacias da capital, delegada Nalile Castro, o reconhecimento facial é a tecnologia que tem sido implementada para aprimorar o trabalho desenvolvido pela SSP em grandes eventos festivos. “O Núcleo de Modernização da Polícia Civil tem utilizado cada vez mais ferramentas modernas durante os eventos festivos de médio e de grande porte”, contextualizou.

Conforme Nalile Castro, a tecnologia do reconhecimento facial é embarcada em câmeras fixas e em drones da Polícia Civil, o que possibilitou o cumprimento dos mandados de prisão em aberto em Sergipe. “Dessa forma, a Polícia Civil não só tem atuado de forma persecutória, mas também preventiva, contribuindo para levar segurança à população durante os eventos festivos no estado”, complementou.

Para o comandante da Guarda Municipal, Fernando Mendonça, o resultado representa a importância do trabalho integrado com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc). “É um trabalho muito importante, nesses dois dias desse evento de aniversário da cidade, evento organizado pela Prefeitura de Aracaju”, ressaltou.

Prisões

No sábado, foram identificados dois homens que estavam com mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. No domingo, foram cinco mandados de prisão cumpridos, sendo três por pensão alimentícia, um por roubo e outro por homicídio. “Então essa integração mostra a efetividade das ações e a importância do uso da tecnologia. A tecnologia traz maior eficiência ao trabalho integrado”, avaliou Fernando Mendonça.