Policiais civis das delegacias de Malhada dos Bois e Propriá cumpriram o mandado de prisão de um homem investigado por estupro de vulnerável cometido em Capela. A ação policial, que ocorreu no sábado, 23, contou com a troca de informações com a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci). A prisão aconteceu em Malhada dos Bois.

As informações iniciais eram de que o homem estava frequentando o povoado Cruz das Donzelas aos fins de semana. Diante disso, na manhã do sábado, policiais civis de Malhada dos Bois e de Propriá fizeram diligências.

Nas buscas, o investigado foi encontrado, e ele se identificou com outro nome. Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Propriá, onde os procedimentos cabíveis ao caso foram adotados pela equipe policial.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.