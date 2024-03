Na manhã desta quinta-feira, 7, a Delegacia Regional de Simão Dias deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um foragido da Bahia pelo crime de estupro. O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Cícero Dantas, na Bahia, e cumprido no município simãodiense.

A delegacia da cidade baiana entrou em contato com a autoridade policial da cidade de Simão Dias e informou que, possivelmente, um foragido estava escondido no município sergipano. Após diligências investigativas, o homem foi encontrado e preso em uma residência no conjunto Mutirão.

Com a captura, policiais civis da Bahia fizeram o recambiamento até a comarca de origem. Agora, o investigado encontra-se à disposição do Poder Judiciário baiano.