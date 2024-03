Militares da 2ª Companhia do 5° Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/5º BPM) prenderam um homem por suspeita de agressão física contra a companheira no bairro Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro. O fato ocorreu nesta quarta-feira, 13.

Os militares foram acionados pelo Ciosp para atendimento a uma ocorrência de agressão física contra mulher, nessa madrugada. Quando chegaram ao endereço da denúncia, os envolvidos estavam fora da residência, e a vítima relatou as agressões feitas pelo companheiro, que negou o ocorrido.

Diante dos relatos, os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

Fonte: Ascom PM/SE