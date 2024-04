Policiais civis e militares do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Japoatã, prenderam em flagrante um homem suspeito de homicídio. A ação policial ocorreu nesse domingo, 28.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu durante a madrugada do domingo. O suspeito teria utilizado uma barra de ferro para matar a vítima – um homem – após um desentendimento.

O suspeito foi encontrado e preso. Ele já se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.