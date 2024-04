Equipe do Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof) conduziu um homem à delegacia suspeito de furto na região do Mercado do Augusto Franco. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira, 29.

Veja também Tribunal de Justiça suspende aplicativo concorrente do Uber em Aracaju

Segundo as informações policiais, a equipe foi informada de que um homem estava cometendo diversos furtos.

Após diligências, o suspeito foi identificado e encontrado pelos policiais. Ele, que disse ter vindo da Paraíba e estava sem documento de identificação, foi encontrado com uma peça perfurante.

Duas vítimas, que trabalham no mercado como carregadores, reconheceram o suspeito como autor dos furtos. Os carrinhos furtados foram recuperados. As vítimas não registraram o boletim de ocorrência.