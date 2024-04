A chuva torrencial que cai desde as primeiras horas desta quinta-feira (04) acompanhada de ventos fortes, trovoadas e raios já provocou alagamentos em várias ruas e avenidas de Aracaju.

No Centro comerciantes relatam que as águas estão entrando nas lojas e há alagamentos e engarrafamentos.

Também já estão sendo registrados alagamentos nos trechos ao lado do terminal DIA e do Teatro Tobias Barreto. Na região central, há muita preocupação devido o risco as águas entrarem nas lojas.

Na avenida Hermes Fontes, os motoristas tiveram que buscar rotas alternativas para desviar dos bolsões de água que se formaram na região. Até o momento bairros como Santa Maria, São José, 13 de março, Santos Dumont, foram os mais afetados.

Segundo a Defesa Civil, até o momento os pluviômetros registraram o acumulado de de cerca de 20mm de chuva em Aracaju e as equipes seguem monitorando.

Os ventos na Capital devem ficar moderados com rajadas ocasionais. Os termômetros devem oscilar entre 27 °C e 30 °C com umidade relativa do ar mínima em torno de 65%, à tarde.

Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do serviço emergencial 199.

Fonte: Munir Darrage/Faxaju