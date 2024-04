Durante a realização de patrulhamento no Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam duas armas de fogo e dois quilos de cocaína. A ocorrência foi registrada na noite dessa quarta-feira, (3).

A apreensão foi efetuada com a ajuda de moradores, que denunciaram uma movimentação suspeita de traficantes e usuários de drogas em uma residência em construção, no Loteamento Paraíso do Sul.

Após revista detalhada na construção, os policiais conseguiram encontrar uma pistola com nove munições, um revólver contendo três munições e dois tabletes de cocaína. Nenhum suspeito foi preso durante a ação.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE