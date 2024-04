Equipes das delegacias de Amparo de São Francisco e Propriá prenderam um homem em flagrante por posse irregular de munição calibre .38 e apologia ao crime. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 4.

Segundo as informações policiais, o suspeito publicou, em seu perfil de Instagram, drogas similares à maconha.

Diante do fato, a Polícia Civil localizou o endereço do suspeito no centro da cidade de Amparo de São Francisco.

Drogas não foram localizadas, mas munições de revólver calibre 38 foram encontradas e apreendidas na residência do suspeito..

O revólver não foi localizado, mas no celular do investigado constava a foto da arma de fogo da qual supostamente pertencem as munições.

Diante da situação, o homem está preso em flagrante por posse irregular de munição calibre .38 e apologia ao crime. Ele permanecerá à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).