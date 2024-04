O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) está à frente das investigações sobre o sequestro relâmpago de um motorista por aplicativo na última terça-feira, 16. O motorista foi surpreendido pela investida criminosa ao atender um chamado para uma corrida por aplicativo na avenida Hermes Fontes. Em ação conjunta entre o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), dois homens e uma mulher foram presos em flagrante ainda no dia do crime. A ação policial também contou com o auxílio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

De acordo com o delegado Alison Lial, na madrugada da terça-feira, o motorista por aplicativo foi acionado para o transporte de três pessoas. “De um bar situado na Hermes Fontes para uma residência localizada no bairro Coroa do Meio. Nesse trajeto, houve o anúncio de um assalto, tendo o motorista sido rendido por um homem que indicou estar armado”, detalhou.

No sequestro, a vítima foi passada para o banco de trás do veículo, e a direção do carro foi assumida por um dos integrantes do grupo criminoso. “O grupo se dirigiu para o bairro Mosqueiro e, após terem encapuzado a vítima e a agredido, no afã de obter senhas e demais dados pessoais para vantagem econômica, foram para a residência no Inácio Barbosa, onde mantiveram o motorista em cárcere privado”, complementou o delegado.

Ainda conforme o delegado Alison Lial, no momento inicial do sequestro, os investigados levaram a quantia de R$ 450, em dinheiro, fruto das corridas realizadas pelo motorista por aplicativo. “Bem como levaram o carro e o celular da vítima”, informou o delegado integrante do Centro de Operações Policiais Especiais.

Após as informações iniciais recebidas pela Polícia Militar, as equipes foram ao local e identificaram o veículo. “Realizando a prisão de dois dos suspeitos, sendo um homem, que estava no veículo da vítima, e a mulher, que vigiava a vítima. Durante as buscas, um segundo homem foi preso, após ser atropelado durante a fuga. Ele foi conduzido ao Huse”, acrescentou o delegado..

O quarto envolvido no sequestro do motorista por aplicativo já foi identificado, e as buscas seguem em andamento para localizá-lo e prendê-lo. “A Polícia Civil orienta que informações sobre suspeitos de crimes sejam encaminhadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo será garantido”, finalizou o delegado Alison Lial.