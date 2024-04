O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um empresário da área musical suspeito por envolvimento na tentativa de homicídio que vitimou um colega de profissão. O crime teria sido motivado por conflitos de interesses relacionados à condução da carreira de um cantor local. A prisão aconteceu na tarde dessa segunda-feira, 15.

De acordo com as investigações, na noite de 20 de novembro de 2022, a vítima que também é empresário do ramo musical, estacionou sua caminhonete em frente à sua residência no bairro Siqueira Campos, quando foi atingida por tiros que vinham de uma caminhonete, de modelo Renault Oroch.

Diversos disparos foram efetuados por suspeitos que estavam dentro do veículo, na tentativa de consumar o crime. De acordo com informações fornecidas à polícia, os suspeitos também fizeram disparos contra familiares do empresário, que haviam descido do veículo instantes antes da tentativa de execução.

Durante apuração dos fatos, o DHPP identificou que o veículo usado pelos suspeitos também estava sendo utilizado para praticar outros homicídios em Aracaju. Com a verificação de um dos crimes, as investigações avançaram e evidenciaram o envolvimento do suspeito preso, apontado como possível mandante do crime.

A prisão foi efetuada pela equipe do DHPP, no bairro Industrial, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária. As investigações seguem em andamento para identificar os demais envolvidos na tentativa de homicídio.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com o andamento das investigações sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.