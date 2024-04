Atualizada às 10h40 – Foi deflagrada a Operação Linha de Sucessão que resultou na prisão em flagrante do vice-prefeito de Santana de São Francisco, André Giancarlo Santana. Durante cumprimento de mandado de busca, foram apreendidos um revólver e munições. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, 24.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, as investigações tiveram início em 2023. “Quando o investigado, com uso de arma de fogo, ameaçou um secretário municipal. Diante dos fatos, foi instaurado inquérito policial”, contextualizou.

No decorrer das investigações, outros fatos criminosos foram comunicados à polícia. “Como ameaça a diversas autoridades e agentes públicos. Diante de todo esse contexto, foi representado pelo mandado de busca cumprido nesta manhã”, complementou o delegado.

Com o cumprimento da decisão judicial, foi apreendido um revólver. “Semelhante ao utilizado pelo investigado quando, em 2023, ameaçou o secretário municipal. Além da arma, foram apreendidas munições”, informou Khertton Rafael.

Ainda conforme o delegado, o revólver apreendido na operação estava municiado. “Com seis munições. E também foram localizadas mais nove munições. Também apreendemos outros objetos que irão ser utilizados nas investigações”, acrescentou.

Além do revólver, uma arma airsoft e uma outra arma de pressão também foram apreendidas, assim como também uma luneta utilizada como acessório para arma longa.

A operação contou com a participação de equipes da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e das delegacias de Propriá, Japoatã, Pacatuba, Ilha das Flores e Brejo Grande. As investigações seguem em andamento.