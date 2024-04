Com a prisão de um homem investigado por estupro de vulnerável contra uma criança de nove anos, crime cometido na Barra dos Coqueiros, a Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) detalhou as investigações do crime nesta quarta-feira, 24. O investigado foi preso em uma ação policial deflagrada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), na última segunda-feira, 22, no bairro Industrial, em Aracaju.

De acordo com a delegada Jaciara Mendonça, a mãe da vítima procurou a DAGV da Barra dos Coqueiros em junho do ano passado. “Ela nos trouxe a informação de que a filha havia sido abusada sexualmente. Instauramos o inquérito policial, diligenciamos e todos os elementos colhidos na investigação confirmavam que o padrasto da vítima teria sido o autor do crime”,detalhou.

Conforme os relatos colhidos na apuração policial, o crime era praticado quando a mãe precisava deixar a criança com o padrasto para ir cuidar da saúde de uma bisavó, que morava em outra cidade. “Nessas oportunidades, o investigado se aproveitava e cometia o crime. Ao invés de cuidar da vítima, ele violentava essa criança”, acrescentou a delegada

Ainda segundo Jaciara Mendonça, a mãe percebeu o crime ao olhar anotações da criança em um caderno, onde a vítima escreveu que não queria mais morar com o padrasto. “Confrontado, ele inicialmente negou, mas acabou confirmando o crime”, complementou.

A investigação continua em andamento, e a Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.