Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado por envolvimento em um homicídio que aconteceu no povoado Muquém. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 24.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, representado pelos seus advogados, um dos envolvidos no crime se apresentou na sede da Delegacia de Itabaianinha.

“Em interrogatório, o investigado negou a sua participação no crime, apresentando novos fatos que serão investigados”, informou o delegado.

Em cumprimento ao mandado de prisão temporária, o investigado será encaminhado à audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.