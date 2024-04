Durante o atendimento de ocorrência envolvendo acidente de trânsito, na Rodovia SE-270, no município de Lagarto, policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam uma arma de fogo. O armamento foi encontrado no interior de uma camionete, no início da tarde desta quarta-feira, (3).

O flagrante de porte ilegal de arma de fogo ocorreu no momento em que os militares realizavam os procedimentos de registro do sinistro de trânsito. O revólver calibre 38 com cinco munições foi encontrado debaixo do banco traseiro de uma camionete envolvida na ocorrência.

Diante da apreensão, o condutor apresentou sinais de nervosismo e inquietude, negando saber da existência da arma de fogo em seu veículo.

Em seguida, a passageira, que é esposa do condutor, assumiu a propriedade da arma.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas legais cabíveis.