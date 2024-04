Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) prenderam um casal suspeito da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. O fato aconteceu nesse sábado, 6, em Cedro de São João.

Após receber denúncia de que um homem e uma mulher estavam comercializando drogas, a equipe do 2º BPM procedeu com diligências a fim de confirmar as informações recebidas.

Deste modo, um casal foi flagrado com cerca de 180 gramas de drogas, R$ 276, uma balança de precisão e dois celulares. Diante dos fatos, o caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE