Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendem drogas e arma de fogo nesse domingo, 7, em Aracaju.

Segundo informações policiais, os militares realizavam patrulhamento ostensivo na Avenida Melício Machado, quando notaram o comportamento suspeito de motoboy, em um posto de combustíveis. No procedimento de busca pessoal, foi apreendido meio quilo de maconha.

Ainda segundo as informações, o suspeito disse que pegou a droga no Conjunto Brisa Mar, Bairro Aruana. No local indicado, um homem foi visto com uma arma na cintura, e, ao perceber a equipe, abandonou um revolver calibre .38 com cinco munições, e fugiu. Na residência, foram apreendidos um tablete de maconha e 700 gramas de cocaína.

Uma mulher estava no imóvel e confessou a existência de um ponto de venda de drogas no Bairro Siqueira Campos, também em Aracaju, onde os militares apreenderam mais quatro tabletes de maconha.

A testemunha e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE