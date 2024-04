Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um suspeito de tráfico de drogas no Conjunto Orlando Dantas, Zona Sul da capital. O caso aconteceu no último sábado, 20.

Os policiais receberam informações de populares sobre o acontecimento de um tráfico de drogas em bar da Praça Chico Mendes. Em posse das características do suspeito, a equipe foi ao local e viu quando o homem escondeu alguns objetos em uma árvore.

Na ação policial, ele foi abordado, e três pinos de cocaína e mais 20 embalagens de drogas que estavam na árvore foram apreendidos.

Em continuidade, o homem relatou que morava próximo ao local, onde foram apreendidas mais 90 embalagens da droga.

Os materiais e o suspeito foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos de Sergipe.

Fonte: Ascom PM/SE