Na tarde desta quinta-feira, 18, a Delegacia de Amparo do São Francisco, com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), prendeu um comerciante por crime de receptação qualificada na atividade comercial, em decorrência da venda de cigarros oriundos de descaminho. A detenção ocorreu no Centro do próprio município de Amparo do São Francisco.

Durante os trabalhos policiais, apoiado por minucioso serviço de investigação, aproximadamente 500 carteiras de cigarros foram apreendidas, culminando na prisão do dono do estabelecimento comercial onde os materiais estavam. O suspeito e os produtos foram levados à delegacia local, para as providências necessárias.

“O flagranteado de 40 anos de idade está preso e agora será encaminhado para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. Toda a sociedade amparense pode contribuir com a polícia, ligando para o Disque-Denúncia e informando sobre atividades ilícitas, através do número 181, pois o comunicante terá a sua identidade preservada”, citou o delegado Marcos Carvalho, que esteve à frente da ação.