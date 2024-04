Equipe do Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof) prendeu em flagrante uma mulher suspeita de repassar notas falsas de dinheiro na região do conjunto Augusto Franco, na Zona Sul de Aracaju. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira, 22.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada para a ocorrência de repasse de notas falsas de dinheiro. Em diligências, uma mulher foi identificada com uma nota falsa de R$ 200.

Em depoimento, a mulher informou aos policiais que veio de Arapiraca (AL) com dois homens e uma outra mulher para repassar notas falsas de dinheiro em Aracaju. Ela narrou que o grupo se separou no mercado do Augusto Franco.

Quando a equipe policial abordou a mulher presa, ela já tinha repassado três notas falsas e carregava consigo duas notas de R$ 200.

O caso está sendo investigado, e a Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre outros envolvidos no crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.