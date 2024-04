Em auxílio à Polícia Civil de Alagoas, o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prendeu dois homens investigados como participantes da morte de quatro jovens no município de Arapiraca (AL). As prisões ocorreram no último sábado, 20, em Nossa Senhora da Glória, e contaram com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e das delegacias de Nossa Senhora da Glória e Itabi.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, diretor do Cope, o crime aconteceu no último sábado no município de Arapiraca (AL). “O investigado alega ter tido um aparelho celular furtado de sua propriedade. Então, ele reuniu quatro jovens como sendo suspeitos, sendo duas mulheres e dois homens”, contextualizou.

Após reunir os jovens, ele praticou o crime. “Após a execução, o investigado solicitou o auxílio de dois sergipanos para ocultar os cadáveres, o que foi feito ainda dentro de sua propriedade quando os corpos foram arremessados em uma cacimba”, acrescentou o delegado Dernival Eloi.

Desde a ocorrência do crime, a Polícia Civil de Alagoas vem fazendo diligências. “Resultando na prisão em flagrante do investigado. Após ser preso, ele detalhou a participação dos outros dois envolvidos no crime. Na tarde do sábado, os dois foram presos”, detalhou o diretor do Cope.

Com a prisão dos investigados, eles serão recambiados para Alagoas, onde serão interrogados. “Também é importante destacar que o investigado responsável pelo crime, que é CAC, tem um vasto arsenal de armamento legalizado e também com armas irregulares. A investigação segue com a Polícia Civil de Alagoas”, pontuou Dernival Eloi.