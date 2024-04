Nesta segunda-feira, 15, a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana, prendeu uma suspeita de estelionato no Centro de Aracaju. A mulher trabalhava em uma concessionária de telefonia e utilizava os dados das clientes para aplicar golpes.

De acordo com o delegado André Davi, responsável pelo caso, a suspeita conseguia os dados das vítimas através da venda de serviços telefônicos e, a partir deles, abria contas em bancos. “Ela fez três cartões de crédito e usava para compras em salão de beleza, roupas. A mulher chegou a aplicar um golpe de quase R$ 6 mil, fazendo compras e pedindo empréstimos”, revela André Davi.

Com o mandado de prisão cumprido, a presa está à disposição do Poder Judiciário e no aguardo da audiência de custódia. A Polícia Civil relembra a importância da população de realizar denúncias através do 181. O sigilo do (a) denunciante é garantido.