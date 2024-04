Policiais civis da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) prenderam em flagrante um homem por envolvimento em tráfico de drogas. A ação ocorreu em uma residência situada no bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 26, e foi divulgada nesta segunda-feira, 29.

De acordo com o delegado Alexandre Felipe, inicialmente os policiais foram à residência do suspeito para o cumprimento de um mandado de prisão contra o avô do investigado, que é investigado por tráfico de drogas.

Porém, quando os policiais chegaram ao local, flagraram o neto do investigado comercializando crack a um usuário. Diante do flagrante, ele foi preso. No imóvel, havia 89 pedras de crack prontas para comercialização, além de uma quantia de R$ 82.

Quanto ao avô do preso em flagrante, que era o alvo do mandado de prisão, os policiais identificaram que ele não mais reside naquele endereço.

O neto do alvo do mandado de prisão foi preso em flagrante por tráfico de drogas e já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.