Nesta segunda-feira, 15, a Polícia Civil, por meio do Delegacia de Atendimento à Mulher e Grupos Vulneráveis (DAGV), cumpriu um mandado de prisão preventiva por violência doméstica em Nossa Senhora do Socorro. O homem descumpriu a medida protetiva.

Segundo levantamentos, vários crimes elencados na Lei Maria da Penha foram praticados contra a vítima, que é esposa do suspeito. Dentre eles, o descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça e injúrias.

De acordo com as investigações policiais, o suspeito possui histórico criminal pelo crime de violência doméstica contra a esposa e os seus filhos. Ele teria descumprido a medida protetiva instaurada após o crime anterior e voltado a praticá-lo.

Com a nova ação delitiva, a mulher foi à DAGV de Socorro relatar o fato, e, após levantamentos policiais e o posterior comunicado ao Juízo, o mandado de prisão preventiva foi decretado e executado nesta segunda. O preso será interrogado e o inquérito policial concluído e remetido ao Poder Judiciário.