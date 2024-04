Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por conduzir veículo sob o efeito de bebidas alcóolicas, no povoado Colônia 13, em Lagarto. A ação policial aconteceu no fim da noite do último sábado, 30.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo próximo à localidade da piçarreira, quando flagrou um homem em atitude suspeita. Ele conduzia uma motocicleta e apresentava sinais de embriaguez. Ao notar a presença policial, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Com base no comportamento, o homem foi encaminhado ao posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) para realização do teste de etilômetro, que constatou quantidade acima do permitido para condução veicular.

Em virtude do valor de 1,29 mg/L, detectado na aferição, o suspeito foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.